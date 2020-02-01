2020-02-01T20:06:28+03:00
Политика

В Донецке среди школьников прошла военная эстафета имени Героя ДНР Олега Гришина

Ребята на время собирали и разбирали автомат, бегали в противогазах и стреляли из пневматической винтовки
Екатерина Сорока
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Победители получили переходящий кубок, а также грамоты и призы. Фото: novorosinform.orgПобедители получили переходящий кубок, а также грамоты и призы. Фото: novorosinform.org
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1 февраля в Донецке прошла военно-спортивная эстафета среди подростков. В ней участвовали не просто школьники, а воспитанники военно-патриотических клубов из Донецка, Моспино и Макеевки. Всего участвовало 48 юнармейцев из 12 военно-патриотических клубов.

Этапы турнира включали в себя сборку-разборку автомата, бег в противогазах, стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, оказание первой медицинской помощи и прочее, — рассказал руководитель военно-патриотического объединения Андрей Лихацкий.

В итоге наиболее подготовленными оказались ребята из Макеевки. Их команда завоевала первое и третье место. Серебро в этой гонке получили дончане. Команда из Моспино в тройку призеров, к сожалению, так и не вошла. Но у них еще будет шанс отыграться. Военную эстафету имени Героя ДНР Олега Гришина планируется проводить ежегодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Донецке среди школьников прошла военная эстафета имени Героя ДНР Олега Гришина
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