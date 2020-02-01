В ВСУ снова украли американские приборы ночного видения

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:44:31+03:00

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В вооруженных формированиях Украины продолжает пропадать переданное Соединенными Штатами Америки вооружение. На днях главная инспекция министерства обороны незалежной выявила в 93-й бригаде ВСУ недостачу приборов ночного видения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На этой неделе в 93-й бригаде в ВСУ была выявлена пропажа трех тепловизионных монокуляров «Archer TMA-55L», которые были переданы в рамках международной помощи, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что военная прокуратура Украины сейчас проводил следственные действия в отношении командира бригады Дмитрия Брыжинского.

В 93-й бригаде украинских вооруженных формирований регулярно выявляют недостачу оружия. Вчера в Управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что в этой бригаде военная комиссия недосчиталась 80-ти 120-миллиметровых мин и 17-ти тонн горюче-смазочных материалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU