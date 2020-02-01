2020-02-01T19:19:12+03:00
Политика

ВСУшник дезертировал из-за издевательств начальства

Он просто убежал со своей части и пока не найден
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Солдат не выдержал издевательств и покинул часть. Фото: Русская ВеснаСолдат не выдержал издевательств и покинул часть. Фото: Русская Весна
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Не ходил бы ты, Грыцю, с дончанами воевать... Военнослужащий 72-й бригады ВСУ самовольно покинул расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за издевательств командира.

- 30 января в районе населенного пункта Попасная военнослужащий второго батальона 72-й бригады рядовой Николенко самовольно покинул расположение части. Местонахождение беглеца неизвестно, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Стало известно, что рядовой регулярно терпел издевательства со стороны командира отделения на фоне национальной неприязни в связи с тем, что Николенко был родом из Львовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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