ВСУшник дезертировал из-за издевательств начальства
Не ходил бы ты, Грыцю, с дончанами воевать... Военнослужащий 72-й бригады ВСУ самовольно покинул расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за издевательств командира.
- 30 января в районе населенного пункта Попасная военнослужащий второго батальона 72-й бригады рядовой Николенко самовольно покинул расположение части. Местонахождение беглеца неизвестно, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Стало известно, что рядовой регулярно терпел издевательства со стороны командира отделения на фоне национальной неприязни в связи с тем, что Николенко был родом из Львовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU