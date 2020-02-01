Обстрел может начаться в любой момент: Более 50 снарядов упало на территорию ДНР только за сутки

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:06:27+03:00

Дончане все также отданы на растерзание Украине. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пять раз нарушено перемирие за истекшие сутки

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило пять раз, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 52 единицы.

В представительстве добавили, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы столичного аэропорта, села Петровкое, села Васильевка; на горловском – район поселка Доломитный; на мариупольском – окрестности села Саханка.

- Летит тяжелое постоянно, а мы уже давно привыкли, - говорит дончанка Светлана, живущая в "красной зоне". - Обстрелы могут начаться в любой момент и никогда не знаешь, когда твой последний день настанет.

А если учитывать, что визит госсекретаря США в Киев 30 и 31 января прошел на мажорной ноте, то ждать окончания войны в скором времени не приходится. Майк Помпео пообещал улучшить стратегическое партнерство с Украиной, продолжить военную поддержку и всячески содействовать в присоединении к НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для нее это окно в мир!» Дончане хотят помочь землячке из Горловки

Весь ее бюджет съедает тяжелое заболевание, а новая техника не по карману (подробнее)

Невеста-мошенница из Луганска разводит на деньги пользователей соцсетей

Российский блогер раскрыла схему мошенницы, которая «покупает» свадебные платья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU