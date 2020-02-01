Спецназовцы ДНР получили Георгиевские кресты из рук Главы ДНР

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:17:35+03:00

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим 1-го Гвардейского батальона специального назначения по случаю пятилетия со дня создания соединения.

Глава ДНР вручил спецназовцам государственные награды за мужество и героизм – знаки отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевский крест» III и IV степеней.

- Вы не колеблясь сделали свой выбор. Рискуя своей жизнью, своим здоровьем, защищаете родную землю, - – обратился Пушилин к военнослужащим. - За вами – жители Республики, которые вам благодарны. На вас смотрят младшие поколения. Можно сказать с уверенностью одно: вы достойны своих героических предков, наших дедов и прадедов, которые отстояли нашу землю 75 лет назад.

В далеком уже 2017 году Первый Глава ДНР Александр Захарченко вручил батальону боевое знамя.

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ИСТОЧНИК KP.RU