Бойцовскую собаку стаффордширского терьера выманивали из автобуса два часа

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:13:42+03:00

Сейчас пес ждет своих хозяев в приюте "ПИФ"

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В приют «ПИФ» доставили бойцовскую собаку. Заблудился пес или его выгнали – пока неясно.

- Вчера вечером в приют приехал автобус, с водителем и одним единственным пассажиром- стаффом. Собака не пускала людей в автобус, и водитель сошел с маршрута и приехал к нам. Впрочем, чтоб выманить собаку из автобуса нам понадобилось полтора часа, - рассказала пиар-менеджер приюта для бездомных животных «ПИФ» Юлия Небаба.

На данный момент собака в приюте, в жутком стрессе. Рычит и боится всего. Сотрудники приюта ищут прежних владельцев и любую информацию по собаке.

Если вам что-либо известно об этом, сообщите по телефону: 0 71 316 60 60

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ИСТОЧНИК KP.RU