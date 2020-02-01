Зеленский попросил Помпео прислать ему спецпредставителя по Донбассу

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:31:15+03:00

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Визит госсекретаря США в Киев 30 и 31 января прошел на мажорной ноте. Майк Помпео пообещал улучшить стратегическое партнерство с Украиной, продолжить военную поддержку и всячески содействовать в присоединении к НАТО. А Владимир Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США для «мирного урегулирования» конфликта в Донбассе и «деоккупации» Крыма.

- Я выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, – сказал Зеленский.

Напомним, что в сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Его переговоры с Россией зашли в тупик. Сценарий Волкера с миротворцами привел бы к резне в Донбассе. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что визит Помпео в Киев продиктован намерением спасти Дональда Трампа от импичмента. Голосование в сенате по вопросу об отстранении от власти президента США назначено на 5 февраля. В вину Трампу ставится якобы намерение приостановить военные поставки на Украину в обмен на компромат на демократа Джо Байдена.

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ИСТОЧНИК KP.RU