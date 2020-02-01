Директор ДЭАТ: «Старые» проездные талоны будут ходить наравне с новыми

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:59:01+03:00

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что в Донецке подорожает проезд в муниципальном транспорте. С 1 февраля билетик на трамвай и троллейбус будет стоить не три рубля, а шесть. Новые талоны на проезд даже уже поступили в продажу. Однако трехрублевые, пока из продажи не изымают. «Старые» билеты можно будет еще использовать какое-то время. Об этом рассказал «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

— Люди оплатили услуги за проезд и мы не можем лишать их этого права. Поэтому «старые» билеты могут использоваться до тех пор, пока не выйдут из обращения, — рассказал директор.

Это хорошая новость для тех, кто привык покупать билетики. Но тогда появляется другой вопрос. Если использовать старый билет, то компостировать нужно будет два или один? По словам Атаманова, «старые» талоны стоимостью три рубля будут ходить наравне с новыми по шесть рублей. А это значит, что один «старый» билет приравнивается одному «новому». И компостировать в общественном транспорте также нужно будет только один билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU