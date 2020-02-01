«Машины превратились в металлолом»: На дороге «Зугрэс – Шахтерск» в ДТП погиб один человек

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:22:08+03:00

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На дорогах Республики сейчас очень опасно. Густой туман и скользкий асфальт только усугубляют ситуацию. За последнюю неделю по этой причине произошло уже около десятка аварий. Кто-то из водителей отделался вмятинами на своем транспортном средстве, другие попали в больницы. Так, 30 января произошла еще одна авария, причиной которой стала непогода и неосторожность водителя.

Произошло это на дороге «Зугрэс – Шахтерск». От столкновения ВАЗ и Toyota превратились в груду металлолома. Чудом водителям и пассажиру Toyota удалось спастись. Они отделались травмами. А вот пассажир ВАЗа погиб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранителями предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «TOYOTA CAMRY», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и строго соблюдать ПДД при совершении маневров.

21-летний пассажир ВАЗа умер от полученных травм уже в больнице. Фото: mvddnr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU