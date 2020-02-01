Старушка из Донецка была вынуждена продавать книги, чтобы выжить

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:24:04+03:00

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Милана - ученица донецкой школы № 55 обратила внимание на худенькую старушку, которая каждый день в ее районе стояла на улице и продавала книги. Девочка нашла в соцсетях депутата НС ДНР Анастасию Селиванову и рассказала ей о несчастной пенсионерке.

Вместе они проведали бабушку и оказалось, что она в свои 83 года заботится о парализованном муже, а всю пенсию старушки отбирают невестка с внуком.

- Да! Вот так приходят в день пенсии и забирают. Нагло и по-хамски, - рассказывает депутат. - Мы купили продуктов, захватили Милану и вечером приехали в гости. Валентина Андреевна очень растерялась. Холодильник и ящики действительно были пусты. Пока Милана помогала разобрать пакеты с продуктами, которые мы купили, узнала, как живут и какая помощь нужна, выяснили подробности по невестке с внуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU