Территорию ЛНР обстреляли из гранатометов

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:47:56+03:00

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Тишина в Донбассе так и не наступила. ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район села Пришиб. Огонь велся из 82-мм гранатометов и вооружения БМП, – сказано в сообщении.

В ДНР ситуация еще более напряженная.

Вчера заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшую неделю украинские военные почти 70 раз нарушили «режим тишины», обстреляв районы шестнадцати городов и сел.

- За неделю вооруженные формирования Украины шестьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения, - сообщил Басурин.

То есть обещанный Зеленским мир остался только в благих намерениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU