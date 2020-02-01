Погода в Донецке на день: 1 февраля будет пасмурно и сыро

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:57:37+03:00

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Январь прошел, а зима в Донецке пока так и не наступила. Посмотрим, каким будет февраль. Однако то, что сегодня обещают нам синоптики не слишком похоже на зимнюю погоду.

Несмотря на ясную ночь, утро в Донецке - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Дончан ждут все те же +4, а вот к концу следующей недели нам обещают небольшой мороз и даже снежок.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель — в весну раннюю верь».

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ИСТОЧНИК KP.RU