Погода в Луганске на 1 февраля: облачно с прояснениями, температура воздуха 5 градусов тепла, местами снег

31 Янв. 2020 2020-01-31T23:21:58+03:00

Погода в Луганске: облачно с прояснениями, местами снег. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР

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1 февраля в Луганске будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью составит 1-3 градуса ниже нуля, днем – 3-5 градусов выше нуля. Местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

2-3 февраля, по предварительному прогнозу, ожидается дождливая погода, местами усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температурный фон существенно не изменится.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 февраля – 07.20, время захода – 17.54. Продолжительность светового дня составит 10 часов 15 минут.

- Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 февраля зафиксировали в 1937 и 1956 годах – минус 30,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2001 году – плюс 8,1 градуса, - рассказали синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU