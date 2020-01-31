В Луганске ввели карантин еще в восьми школах
С 1 февраля в Луганске ввели карантин еще в восьми школах. Эпидемия заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями набирает интенсивности. Об этом сообщили в санитарно-эпидемиологической станции столицы ЛНР.
- С 1 февраля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ вводится карантин еще в восьми школах города на основании данных эпидемиологического анализа, – говорится в сообщении.
С 1 по 9 февраля занятия приостанавливаются в специализированной школе № 1, школах №№ 4, 19, 37, Луганском учебно-воспитательном комплексе «Интеллект», школах №№ 53, 60, гимназии № 7 (лицей иностранных языков).
Эпидемиологи продолжают отслеживать ситуацию. Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача Луганска Спартак Гаврик сообщал, что по состоянию на 27 января уровень заболеваемости ОРВИ в городе не превышает эпидемического порога.
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ИСТОЧНИК KP.RU