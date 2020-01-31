Юбиляр Вадим Писарев: «Звездными были самые молодые годы, когда у меня в кармане был 1 рубль 37 копеек»

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:25:12+03:00

Писарев: «Звездными были самые молодые годы, когда у меня в кармане был 1 рубль 37 копеек» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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1 февраля художественному руководителю Донбасс Оперы исполнится 55 лет. Все годы войны театр помогает выстоять Донецку. Сейчас артисты Донбасс Оперы делают премьер еще больше, чем в мирное время. И в зале негде упасть яблоку.

На вопрос: «Какие годы для вас были звездными?» художественный руководитель Донбасс Оперы Вадим Писарев ответил так:

- Самые молодые, когда у меня в кармане было 1 рубль 37 копеек, и мне этого хватало на неделю (улыбается). В Донецкой балетной труппе я солировал с 1983 года. Стажировался в Большом театре России. Уже в возрасте 19 лет на конкурсах артистов балета в Украине, Финляндии, Франции и США завоевывал медали. Через два года мне присвоили звание народного артиста украинской ССР. Будет смешно: настоящая популярность пришла после выступления на новогоднем «Голубом огоньке» в 1989 году, где станцевал влюбленного солдата.

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ИСТОЧНИК KP.RU