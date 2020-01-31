«Через искусство надо наводить мост мира!» Вадим Писарев мечтает возродить фестиваль «Звезды мирового балета»

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:10:13+03:00

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Последние два года в Донецке не проходит полюбившийся донбассовцам фестиваль «Звезды мирового балета».

- Многие солисты-звезды боятся приезжать из-за санкций, поскольку потом их могут престать приглашать в другие страны. Это неправильно. Именно через искусство надо наводить мост мира, - рассказывает «КП» художественный руководитель Донбасс Оперы Вадим Писарев.

Первый международный фестиваль «Звезды мирового балета» Писарев проводил в 1994 году.

– Мне захотелось подарить необычный праздник своим землякам, - вспоминает он. - Хотел сотворить что–то грандиозное. И это получилось. Тогда в Донецке звезды мирового балета танцевали бесплатно. Фестиваль имел оглушительный успех. С тех пор я провел двадцать четыре таких мероприятия.

Всего на сцене Донбасс Оперы побывало больше 500 звезд из 35 стран мира. Среди них – Николай Цискаридзе, молодая балерина Дарья Хохлова, которая и сейчас танцует в Большом театре и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU