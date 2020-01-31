Ученые из России установили эпицентр подземных толчков в Макеевке

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:03:30+03:00

Они могут быть связаны с горными работами

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Около года назад жизнь в макеевском поселке Объдиненный превратилась в фильм ужасов. Из-за подземных толчков в квартирах полопались стены, а в подъезде одной из многоэтажек даже обвалилась крыша. Дети, просыпаясь посреди ночи, стали бояться призрака.

И вот ученым удалось продвинуться в решении «задачки».

- Эпицентр подземных толчков находится перед разрабатываемой лавой, - сообщил «КП» председатель рабочей группы по выяснению причин подземных толчков в Макеевке, доктор технических наук, сотрудник Республиканского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела Николай Лобков. – По-моему, он перемещается вместе с продвижением лавы.

Установить эпицентр толчков удалось благодаря сейсмической аппаратуре из России. Чтобы узнать их природу, необходимы дополнительные исследования. Подземные колебания могут быть связаны с горными работами.

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ИСТОЧНИК KP.RU