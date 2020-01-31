С 1 февраля в Донецке проезд в муниципальном транспорте повысится в два раза

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:22:21+03:00

Теперь вместо 3 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях нужно будет платить 6 рублей

Изменить размер текста: A A

Стоимость проезда в Донецке не повышалась с мирного времени. И вот городские власти заявили, что цена проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысится до 6 рублей.

- Увеличение стоимости проезда позволит повысить зарплату водителей трамваев и троллейбусов, стимулировать приток кадров и увеличить выпуск подвижного состава на маршруты, - прокомментировал первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков.

Дончане с пониманием отнеслись к такой непопулярной мере.

- Лучше платить больше, но чувствовать себя в большей безопасности, - говорят они. – Поездки на транспорте всегда сопряжены с риском, особенно если подвижной состав не новый.

Читайте также

В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль

Об этом сообщили дончане в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU