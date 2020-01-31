С 1 февраля в Донецке проезд в муниципальном транспорте повысится в два раза
Стоимость проезда в Донецке не повышалась с мирного времени. И вот городские власти заявили, что цена проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысится до 6 рублей.
- Увеличение стоимости проезда позволит повысить зарплату водителей трамваев и троллейбусов, стимулировать приток кадров и увеличить выпуск подвижного состава на маршруты, - прокомментировал первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков.
Дончане с пониманием отнеслись к такой непопулярной мере.
- Лучше платить больше, но чувствовать себя в большей безопасности, - говорят они. – Поездки на транспорте всегда сопряжены с риском, особенно если подвижной состав не новый.
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Об этом сообщили дончане в соцсетях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU