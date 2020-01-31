В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:56:33+03:00

Об этом сообщили дончане в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 января, в Донецке в Ленинском районе у здания Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) неизвестные взорвали автомобиль BMW X5.

Появившуюся в соцсетях информацию подтвердили в администрации Ленинского района.

- Взрыв действительно был. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, - рассказали чиновники.

В полиции пока не комментируют инцидент. Данные о пострадавших отсутствуют.

Это уже не первый взрыв возле здания донецкого УБОП. В 2015 году неизвестные привели в действие взрывное устройство, в результате чего образовалась воронка. В Республике был срочно введен план «Перехват».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики в ДНР за неделю 70 раз нарушили «перемирие»

И повредили четыре жилых дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU