В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль
Сегодня, 31 января, в Донецке в Ленинском районе у здания Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) неизвестные взорвали автомобиль BMW X5.
Появившуюся в соцсетях информацию подтвердили в администрации Ленинского района.
- Взрыв действительно был. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, - рассказали чиновники.
В полиции пока не комментируют инцидент. Данные о пострадавших отсутствуют.
Это уже не первый взрыв возле здания донецкого УБОП. В 2015 году неизвестные привели в действие взрывное устройство, в результате чего образовалась воронка. В Республике был срочно введен план «Перехват».
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ИСТОЧНИК KP.RU