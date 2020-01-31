2020-01-31T15:56:33+03:00
Происшествия

В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль

Об этом сообщили дончане в соцсетях
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль. Фото: ВКонтактеВ Донецке возле здания УБОП подорвали автомобиль. Фото: ВКонтакте
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Сегодня, 31 января, в Донецке в Ленинском районе у здания Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) неизвестные взорвали автомобиль BMW X5.

Появившуюся в соцсетях информацию подтвердили в администрации Ленинского района.

- Взрыв действительно был. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, - рассказали чиновники.

В полиции пока не комментируют инцидент. Данные о пострадавших отсутствуют.

Это уже не первый взрыв возле здания донецкого УБОП. В 2015 году неизвестные привели в действие взрывное устройство, в результате чего образовалась воронка. В Республике был срочно введен план «Перехват».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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