Басурин: Четверо украинских военных дезертировали из Донбасса

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:16:51+03:00

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Четверо украинских военных за прошедшую неделю самовольно покинули воинские части в зоне операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Число дезертиров в рядах вооруженных формирований Украины неукоснительно растет, - говорит Эдуард Басурин. - Только за прошедшую неделю нам стало известно о четырех случаях самовольного оставления части боевиками.

В частности, в неизвестном направлении скрылся боевик танкового батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады старший солдат Пархоменко. Он похитил деньги и ценные вещи у сослуживцев, а также забрал с собой четыре гранаты РГД-5 и две Ф-1. Во время утренней проверки личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады кинулись солдата Бородая.

Еще два случая зафиксированы в 56-й отдельной мотопехотной бригаде в районе Водяного. Там оставил позиции и убыл в неизвестном направлении с полным боекомплектом военнослужащий 37-го батальона солдат Грабарь, а солдат Яровой скрылся на автомобиле «ЗИЛ».

- В связи с участившимися случаями дезертирства, командующий оккупационными силами Владимир Кравченко приказал начальнику военной комендатуры Донецкого зонального отдела военной службы правопорядка ВФУ провести профилактические мероприятия по недопущению самовольного оставления части, хищения оружия и боеприпасов личным составом, - рассказал Эдуард Басурин.

Также он привел данные военной прокуратуры. Так, только за январь в зоне «ООС» совершено сорок два уголовных правонарушения с участием украинских военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU