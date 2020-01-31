Украинские боевики в ДНР за неделю 70 раз нарушили «перемирие»

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:01:54+03:00

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Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшую неделю украинские военные почти 70 раз нарушили «режим тишины», обстреляв районы шестнадцати городов и сел.

- За неделю вооруженные формирования Украины шестьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам шестнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил шестьдесят шесть мин, сто восемнадцать гранат различного типа, сто пятьдесят один выстрел из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие, – рассказал Эдуард Басурин.

В результате обстрелов с украинской стороны в ДНР повреждено четыре дома. Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. Практически каждый день украинские снаряды и мины разрушают жилье и инфраструктуру Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU