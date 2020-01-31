Украинские боевики в ДНР за неделю 70 раз нарушили «перемирие»
Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшую неделю украинские военные почти 70 раз нарушили «режим тишины», обстреляв районы шестнадцати городов и сел.
- За неделю вооруженные формирования Украины шестьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам шестнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил шестьдесят шесть мин, сто восемнадцать гранат различного типа, сто пятьдесят один выстрел из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие, – рассказал Эдуард Басурин.
В результате обстрелов с украинской стороны в ДНР повреждено четыре дома. Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. Практически каждый день украинские снаряды и мины разрушают жилье и инфраструктуру Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU