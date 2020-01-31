2020-01-31T14:01:54+03:00
Политика

Украинские боевики в ДНР за неделю 70 раз нарушили «перемирие»

И повредили четыре жилых дома
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики за неделю 70 раз нарушили «перемирие»Украинские боевики за неделю 70 раз нарушили «перемирие»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшую неделю украинские военные почти 70 раз нарушили «режим тишины», обстреляв районы шестнадцати городов и сел.

- За неделю вооруженные формирования Украины шестьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам шестнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил шестьдесят шесть мин, сто восемнадцать гранат различного типа, сто пятьдесят один выстрел из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие, – рассказал Эдуард Басурин.

В результате обстрелов с украинской стороны в ДНР повреждено четыре дома. Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. Практически каждый день украинские снаряды и мины разрушают жилье и инфраструктуру Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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