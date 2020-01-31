2020-01-31T13:18:36+03:00
Общество

Очередной фейк: «Повышение пенсий отменяется!»

В ДНР развенчали ложь украинских пропагандистов
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР развенчали ложь украинских пропагандистов. ФОТО: dnr-live.ruВ ДНР развенчали ложь украинских пропагандистов. ФОТО: dnr-live.ru
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Очередную ложь родили «бойцы информационного фронта». В социальных сетях активно распространяется фейковый указ о приостановлении повышения пенсий , которое анонсировали власти ДНР. На фоне обнародованного в ДНР плана по повышению пенсий и росту зарплат у бюджетников – ситуация в незалежной выглядит плачевно: коммуналка дорожает, продукты – тоже. Вот и решили «патриоты» посеять очередной «указ», который бы расстроил пенсионеров ДНР.

- Этот «указ» не соответствует действительности, - сказали в пресс – службе АГ ДНР. - В январе 2020 года выплата пенсий в Республике осуществлялась с учетом 20%-го повышения. Такая же ситуация обстоит и с выплатой заработных плат работникам бюджетной сферы. В январе их размер увеличен на 26%.

В ведомстве напомнили, что достоверная информация есть на официальных информационных источниках ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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