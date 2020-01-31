31 Янв. 2020 2020-01-31T12:28:08+03:00

В ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом. Фото: ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом, четверо из них умерли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Причиной всех трагических происшествий стало нарушение элементарных правил безопасности, - сообщили спасатели.

Один из инцидентов произошел в Краснодоне, где медики обнаружили трех человек без сознания и одного – без признаков жизни. Как удалось установить, 31-летний погибший был хозяином квартиры. В какой-то момент он перестал выходить на связь с матерью. Взволнованная женщина вместе с дочерью и зятем пришли к сыну, тот лежал на диване без движения. Внезапно все ощутили резкое ухудшение самочувствия и потеряли сознание.

Пострадавших доставили в Краснодонскую больницу в тяжелом состоянии. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Осмотр квартиры дал основание предположить, что хозяин обогревал жилье газовой духовкой и пользовался газовой колонкой с нарушением правил пожарной безопасности (был снят дымоход) из-за чего, возможно, в воздухе образовалась смертельная концентрация угарного газа, - рассказали в спасательном ведомстве.

Читайте также

Татьяна Монтян: «В Донецк отправили сыновья, чтобы я показала правду – как вы тут живете!»

Единственная, кто 2015-м приехал с той стороны, чтобы все увидеть лично и рассказать как есть – и плохое и хорошее – была Монтян. С тех пор прошло пять лет. И в очередной неожиданно для всех Татьяна вновь в Донецке. Цель та же – рассказать правду о том, как мы тут живем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU