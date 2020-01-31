2020-01-31T12:28:08+03:00
Происшествия

В ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом

Четверых отравившихся спасти медикам не удалось
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом. Фото: ВКонтактеВ ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом. Фото: ВКонтакте
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В ЛНР за четыре дня семь человек отравились угарным газом, четверо из них умерли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Причиной всех трагических происшествий стало нарушение элементарных правил безопасности, - сообщили спасатели.

Один из инцидентов произошел в Краснодоне, где медики обнаружили трех человек без сознания и одного – без признаков жизни. Как удалось установить, 31-летний погибший был хозяином квартиры. В какой-то момент он перестал выходить на связь с матерью. Взволнованная женщина вместе с дочерью и зятем пришли к сыну, тот лежал на диване без движения. Внезапно все ощутили резкое ухудшение самочувствия и потеряли сознание.

Пострадавших доставили в Краснодонскую больницу в тяжелом состоянии. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Осмотр квартиры дал основание предположить, что хозяин обогревал жилье газовой духовкой и пользовался газовой колонкой с нарушением правил пожарной безопасности (был снят дымоход) из-за чего, возможно, в воздухе образовалась смертельная концентрация угарного газа, - рассказали в спасательном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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