Обстрел Голубовского: раненые мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:12:19+03:00

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Мужчина и женщина, раненые в Голубовском (ЛНР) в результате минометного обстрела с украинской стороны, госпитализированы в больницу Кировска. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские боевики нанесли артудар по жилью в Голубовском из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП-2, выпустив четыре мины и тридцать гранат, - рассказали военные.

Повреждения получил дом №41 на улице Школьной.

- Огонь велся с окраины Новотошковского боевиками 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник полковник Брыжинский, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он пояснил, что обострение ситуации в районе поселка связано с потерей контроля штабом «Операции объединенных сил» над 93-й бригадой, командир которой отказывается выполнять приказы командования и соблюдать перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU