В Луганске в пяти школах ввели карантин
В Луганске эпидемия заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Власти столицы ЛНР ввели карантин уже в пяти школах. Об этом сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Луганска.
- Карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении «Барвинок», школах №№ 20, 44, 54, 67. О дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно, - сообщили в администрации города Луганска.
Учреждения здравоохранения Луганска готовы к оказанию помощи заболевшим гриппом и ОРВИ.
Тем временем, в Донецке от гриппа умер мужчина. Он отказался от госпитализации, а когда ему стало хуже - было уже слишком поздно.
- Известно, что умерший был работником умственного труда, и у него была возможность привиться от гриппа, но он этого не сделал, - говорят медики. – Когда ему стало хуже, скорая привезла пациента в одну из больниц Донецка. Но было уже слишком поздно: у мужчины развилась пневмония, и он скончался в реанимации.
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ИСТОЧНИК KP.RU