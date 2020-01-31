2020-01-31T10:16:27+03:00
Общество

В Луганске в пяти школах ввели карантин

Власти столицы ЛНР приняли такое решение из-за роста заболеваемости ОРВИ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске в пяти школах вели карантин. Фото: 112.uaВ Луганске в пяти школах вели карантин. Фото: 112.ua
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В Луганске эпидемия заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Власти столицы ЛНР ввели карантин уже в пяти школах. Об этом сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Луганска.

- Карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении «Барвинок», школах №№ 20, 44, 54, 67. О дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно, - сообщили в администрации города Луганска.

Учреждения здравоохранения Луганска готовы к оказанию помощи заболевшим гриппом и ОРВИ.

Тем временем, в Донецке от гриппа умер мужчина. Он отказался от госпитализации, а когда ему стало хуже - было уже слишком поздно.

- Известно, что умерший был работником умственного труда, и у него была возможность привиться от гриппа, но он этого не сделал, - говорят медики. – Когда ему стало хуже, скорая привезла пациента в одну из больниц Донецка. Но было уже слишком поздно: у мужчины развилась пневмония, и он скончался в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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