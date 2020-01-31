В Луганске в пяти школах ввели карантин

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Луганске эпидемия заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Власти столицы ЛНР ввели карантин уже в пяти школах. Об этом сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Луганска.

- Карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении «Барвинок», школах №№ 20, 44, 54, 67. О дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно, - сообщили в администрации города Луганска.

Учреждения здравоохранения Луганска готовы к оказанию помощи заболевшим гриппом и ОРВИ.

Тем временем, в Донецке от гриппа умер мужчина. Он отказался от госпитализации, а когда ему стало хуже - было уже слишком поздно.

- Известно, что умерший был работником умственного труда, и у него была возможность привиться от гриппа, но он этого не сделал, - говорят медики. – Когда ему стало хуже, скорая привезла пациента в одну из больниц Донецка. Но было уже слишком поздно: у мужчины развилась пневмония, и он скончался в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячая линия Минздрава ДНР: По каким вопросам можно звонить

Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, по каким вопросам люди обращаются на горячую линию Минздрава ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU