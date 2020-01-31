2020-01-31T07:54:32+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 31 января будет облачно и тепло

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 31 января переменная облачность, без осадков
Ольга ГОРДО
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Последний день января в ДонецкеПоследний день января в Донецке
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 31 января ожидается переменная облачность, без осадков.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до отметки +5! Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:58, закат – 17:26, долгота дня 9 часов 28 минут.

По народному календарю 31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос». Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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