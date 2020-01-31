Погода в Донецке на день: 31 января будет облачно и тепло

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:54:32+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 31 января ожидается переменная облачность, без осадков.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до отметки +5! Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:58, закат – 17:26, долгота дня 9 часов 28 минут.

По народному календарю 31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос». Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Читайте также

Татьяна Монтян: «В Донецк отправили сыновья, чтобы я показала правду – как вы тут живете!»

Единственная, кто 2015-м приехал с той стороны, чтобы все увидеть лично и рассказать как есть – и плохое и хорошее – была Монтян. С тех пор прошло пять лет. И в очередной неожиданно для всех Татьяна вновь в Донецке. Цель та же – рассказать правду о том, как мы тут живем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU