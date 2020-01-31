2020-01-31T08:59:05+03:00
Политика

В 93-й бригаде ВСУ недостача вооружения

Военная комиссия недосчиталась 120-миллиметровых мин и горюче-смазочных материалов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ua.newsФото: ua.news
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В вооруженных формированиях Украины снова выявлена недостача вооружения. На этот раз нехватка обнаружена в 93-й бригаде ВСУ. Военная комиссия недосчиталась 80-ти 120-миллиметровых мин и 17-ти тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи с хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 93-й отдельной механизированной бригады командование ОТГ «Север» направило в бригаду комиссию для проверки службы ракетно-артиллерийского вооружения. В ходе работы комиссией выявлена недостача. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту, – рассказал он.

Стоит отметить, что в украинских вооруженных формированиях процветает торговля оружием и топливом. О крупных недостачах сообщалось неоднократно.

Командир 93-й бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский саботирует приказы командующего так называемой «ООС» - это одна из причин увеличения интенсивности обстрелов Республики. Возможно недостающие на складе 120-миллиметровые снаряды были выпущены по прифронтовым поселкам ЛНР. В результате обстрелов с применением этих боеприпасов были ранены мирные жители и разрушено несколько домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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