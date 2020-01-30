2020-01-30T21:16:06+03:00
Общество

В Донецке могут закрыть две шахты

Под угрозой закрытия шахты имени Челюскинцев и Калинина
Екатерина Сорока
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30 января прошел «Диалог на равных» между Денисом Пушилиным и активистами из общественного движения. Фото: pikabu.ru30 января прошел «Диалог на равных» между Денисом Пушилиным и активистами из общественного движения. Фото: pikabu.ru
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На днях в соцсетях прошел слух о том, что шахты имени Челюскинцев и Калинина могут закрыться. Поскольку, они не приносят прибыль. Правда это или нет – спросили активисты общественного движения «Донецкая Республика» у Главы Республики Дениса Пушилина.

— Я лично против закрытия любого предприятия, если существует хоть какая-то возможность, чтобы предприятие работало. Нужно обсуждать вопрос не только с позиций экономики, но и с политической стороны. Я лично склоняюсь к тому, чтобы предприятие работало. Но все же необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития. Сейчас решение еще не принято, — ответил Денис Пушилин.

Добавим, что в тот же день Глава заявил, что в ДНР ускорят процесс получения внутреннего республиканского паспорта. Делаться это будет за счет увеличения штата сотрудников в Миграционных службах, а также сократят время для оформления самого документа. https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3749753/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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