Украина передала списки для очередного обмена заключенными
Сегодня на заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен.
По словам помощника президента Украины Ермака, те два списка, о которых говорил президент Зеленский, уже в работе. А также заверил, что "темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, никто не снижает".
Не секрет, что часто в списки врагов Украины попадают совершенно невиновные люди, из которых просто готовят фонд для обмена.
Ранее Зеленский сообщил о согласовании списков.
- Два трека, два списка, - сообщил Зеленский. - Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с "временно оккупированными территориями". И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России.
Напомним, 29 декабря состоялся последний крупный обмен пленными между Донбассом и Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU