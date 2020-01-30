2020-01-30T19:28:19+03:00
Политика

Украина передала списки для очередного обмена заключенными

И заверила, что темпов подготовки обмена не снижает
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сотни людей еще ждут своего освобождения. Фото: Русская ВеснаСотни людей еще ждут своего освобождения. Фото: Русская Весна
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Сегодня на заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен.

По словам помощника президента Украины Ермака, те два списка, о которых говорил президент Зеленский, уже в работе. А также заверил, что "темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, никто не снижает".

Не секрет, что часто в списки врагов Украины попадают совершенно невиновные люди, из которых просто готовят фонд для обмена.

Ранее Зеленский сообщил о согласовании списков.

- Два трека, два списка, - сообщил Зеленский. - Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с "временно оккупированными территориями". И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России.

Напомним, 29 декабря состоялся последний крупный обмен пленными между Донбассом и Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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