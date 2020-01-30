2020-01-30T19:02:14+03:00
Политика

Украина хочет вновь арестовать Цемаха и выдать его Нидерландам?

Европейский суд по правам человека разрешил экстрадицию ополченца
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: ng.pl.uaФото: ng.pl.ua
Изменить размер текста:

Правозащитник обвиняемого незалежной в причастности к крушению малазийского Боинга в Донбассе Владимира Цемаха Анатолий Кучерена сообщил, что Европейский суд по правам человека разрешил экстрадицию ополченца в Нидерланды.

- Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что поиск путей решения вопроса по защите интересов Владимира Цемаха будет продолжен.

Напомним, что украинские спецслужбы похитили Владимира Цемаха прямо из квартиры с территории ДНР, после чего вывезли в Украину под воздействием психотропных препаратов. Спустя время суд в Киеве освободил из-под стражи экс-командира ПВО ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Монтян: В Донецке хочу сфотографироваться с Лениным

Украинская правозащитница приехала в Республику, чтобы увидеть, как живут люди (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке могут закрыть две шахты
«Ни один ребенок не погиб!» Мартин Сайдик лукавит, называя 2019 год лучшим по безопасности в Донбассе
Украина передала списки для очередного обмена заключенными
Украина хочет вновь арестовать Цемаха и выдать его Нидерландам?
Два жителя Донбасса получили ранения в результате обстрела со стороны киевских силовиков
Татьяна Монтян: В Донецке хочу сфотографироваться с Лениным
ДНР собирается поставить пункты карантина на КПП, если на Украине обнаружат коронавирус
Татьяна Монтян в Донецке рассказала, почему Зеленский решил призывать в армию с 18 лет
В ДНР ускорят процесс получения республиканского паспорта
В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
Татьяна Монтян в Донецке: «Вопрос с пенсиями жителям Донбасса - позорище тварей, которые рулят Украиной»
Погода в Луганске на день: 30 января ожидается теплый день, местами туман, без осадков
Погода в Донецке на день: 30 января будет тепло и солнечно