Украина хочет вновь арестовать Цемаха и выдать его Нидерландам?

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:02:14+03:00

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Правозащитник обвиняемого незалежной в причастности к крушению малазийского Боинга в Донбассе Владимира Цемаха Анатолий Кучерена сообщил, что Европейский суд по правам человека разрешил экстрадицию ополченца в Нидерланды.

- Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что поиск путей решения вопроса по защите интересов Владимира Цемаха будет продолжен.

Напомним, что украинские спецслужбы похитили Владимира Цемаха прямо из квартиры с территории ДНР, после чего вывезли в Украину под воздействием психотропных препаратов. Спустя время суд в Киеве освободил из-под стражи экс-командира ПВО ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU