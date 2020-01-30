Украина хочет вновь арестовать Цемаха и выдать его Нидерландам?
Правозащитник обвиняемого незалежной в причастности к крушению малазийского Боинга в Донбассе Владимира Цемаха Анатолий Кучерена сообщил, что Европейский суд по правам человека разрешил экстрадицию ополченца в Нидерланды.
- Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - сказал Кучерена.
Адвокат отметил, что поиск путей решения вопроса по защите интересов Владимира Цемаха будет продолжен.
Напомним, что украинские спецслужбы похитили Владимира Цемаха прямо из квартиры с территории ДНР, после чего вывезли в Украину под воздействием психотропных препаратов. Спустя время суд в Киеве освободил из-под стражи экс-командира ПВО ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU