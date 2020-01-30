2020-01-30T20:16:52+03:00
Политика

«Ни один ребенок не погиб!» Мартин Сайдик лукавит, называя 2019 год лучшим по безопасности в Донбассе

Бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе сравнил количество погибших и раненых жителей в разные годы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мартин Сайдик многое сделал для установления мира в Донбассе, но говоря о количестве погибших жителей, он лукавит. Фото: youtube.com/TCklyo2PZBUМартин Сайдик многое сделал для установления мира в Донбассе, но говоря о количестве погибших жителей, он лукавит. Фото: youtube.com/TCklyo2PZBU
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Мартин Сайдик с июня 2015 года и до конца 2019-го был спецпредставителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по реализации мирного плана на востоке Украины. Он сравнил количество погибших и раненых жителей в эти годы. По мнению австрийского дипломата, ситуация с безопасностью в зоне конфликта улучшилась за четыре года.

- Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 году было 88 погибших и 354 раненых. В 2019 году – только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 году из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб. Потому вы видите позитивные сдвиги в этой ситуации. И это все благодаря нашей работе, направленной на прекращение огня, уменьшение случаев стрельбы, – заявил Сайдик.

Кстати, по данным ООН, в прошлом году в Донбассе погибли 27 мирных жителя, еще 140 были ранены. Цифры отличаются от сведений ОБСЕ. Хотя тоже подчеркивается общая тенденция уменьшения числа жертв необъявленной войны. На 40 процентов по сравнению с 2018 годом (55 погибших и 226 раненых).

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко называет эти цифры лукавыми.

- За четыре года горячие точки в Донбассе, где постоянно идут обстрелы, не изменились. Окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и несколько сел на юге ДНР, - отмечает политолог. – За эти годы население в приграничных поселках было попросту уничтожено. Часть людей – уехала. Если так будет продолжаться, то в этих местах лет через пять убивать никого не будут. Жителей попросту не останется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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