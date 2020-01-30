2020-01-30T22:45:03+03:00
Дом. Семья

Из-за теплой погоды на полях ДНР развелось слишком много мелких грызунов

В агропромышленном ведомстве Республике хотят начать истребление грызунов
Екатерина Сорока
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Обычно истребление грызунов начинается, если на один гектар земли приходится 3-5 жилых колоний. В ДНР на сегодняшний день на гектар приходится от 15 до 20 колоний. Фото: lider-agro.mdОбычно истребление грызунов начинается, если на один гектар земли приходится 3-5 жилых колоний. В ДНР на сегодняшний день на гектар приходится от 15 до 20 колоний. Фото: lider-agro.md
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В Республике значительно увеличилось количество мелких грызунов. В министерстве агропромышленной политики и продовольствия говорят, что это связано с не типично теплой для нашей зимы погодой.

— Специалистами отдела защиты растений госинспекции минагропрома ДНР были проведены обследования посевов озимой пшеницы и многолетних трав. По результатам обследований, отмечено значительное увеличение численности мышевидных грызунов. Погодные условия способствуют развитию и продолжению активной жизнедеятельности вредителей, — рассказал в пресс-службе ведомства.

Больше всего грызунов развелось на посевных территориях в Новоазовском и Шахтерском районах. Здесь поселилось больше всего колоний грызунов – это около 15-20 штук на гектар. В одной колонии может находиться от 5 до 15 нор. Это очень большие показатели. Поэтому в ведомстве начинают говорить о том, чтобы начать истреблять размножившихся диких мышек, хомяков и т.п.

— Рекомендуем провести обследования указанных культур, и при выявлении 3-5 жилых колоний на гектар, организовать борьбу с грызунами, используя отравленные зерновые приманки, — добавили в ведомстве.

Если ситуацию пустить на самотек, то количество грызунов будет только расти. И вскоре они начнут уничтожать запасы озимой пшеницы, целые посевы и многолетние травы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Из-за теплой погоды на полях ДНР развелось слишком много мелких грызунов
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