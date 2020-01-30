ДНР собирается поставить пункты карантина на КПП, если на Украине обнаружат коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:59:32+03:00

Начальник отдела эпидемиологического надзора департамента ГСЭС Андрей Самисько успокаивает, что на данный момент угрозы распространения коронавируса в ДНР нет. Фото: news.mspravka.info

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Власти ДНР очень сильно обеспокоены проблемой распространения китайского коронавируса. В Республике уже даже подготовили шесть инфекционных диспансеров. А также создана мониторинговая группа, идет обучение персонала больниц и создана памятка, как защититься от опасного вируса.

Следующий этап – это создание карантинных пунктов на КПП между Республикой и Украиной. Об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭС) ДНР Дмитрий Клишкан.

— Случаев заболевания, связанных с коронавирусом, на территории ДНР и на прилегающих территориях РФ не зафиксировано, — рассказал Клишкан. — Но в случае ухудшения эпидемической ситуации рассматривается вопрос об организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной.

Подготовка пунктов для карантина в самом разгаре. По словам директора ГСЭС, служба уже работает над организацией работы пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU