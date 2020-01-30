Погода в Луганске на день: 30 января ожидается теплый день, местами туман, без осадков

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:31:27+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 30 января будет колебаться от одного градуса мороза до пяти градусов тепла. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 29 января до 21.00 30 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и утром местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков; ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса, - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 31 января существенных осадков не ожидается, ночью температура воздуха понизится на 2-4 градуса. В утренние и дневные часы 1 февраля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU