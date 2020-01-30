Погода в Донецке на день: 30 января будет тепло и солнечно

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:10:56+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 30 января весь день будет ясная погода, без осадков.

- Дождь, который шел ночью, закончился. Больше сегодня дождя не будет. Днем в Донецке ожидается ясный день, облачно будет только к вечеру. Столбики термометров поднимутся до отметки +5! Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:59, закат – 17:24, долгота дня 9 часов 25 минут.

По народному календарю 30 января почитается память преподобного Антония Великого. В прежние времена этот день называли Антон Перезимний — именно 30 января считалось серединой зимы. В этот день часто случались оттепели, а следом за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет». Если на Антония небо заволакивалось тучами, ожидали метели.

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ИСТОЧНИК KP.RU