Киевские силовики обстреляли поселок Фрунзе: повреждены четыре дома и линия электропередач

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:54:49+03:00

Почти 700 семей остались без электричества

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Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Фрунзе, что в Луганской Народной Республике. В результате стрельбы – повреждены четыре дома и линия электропередач. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что огонь по населенному пункту открыли военнослужащие 93-й бригады украинских вооруженных формирований применив 82-миллиметровые минометы и вооружения БМП.

- Огонь был открыт по приказу военного преступника командира бригады Дмитрия Брыжинского, - рассказывает Осадчий. - Киевские силовики перешли к тактике ведения огня по населенным пунктам и целенаправленно.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, жители поселка были вынуждены прятаться в подвалах.

- В настоящее время выезд работников коммунальных служб затруднен в связи с угрозой возобновления обстрелов украинскими силовиками, - заявил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU