Татьяна Монтян: В Донецке хочу сфотографироваться с Лениным

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:25:22+03:00

Монтян приехала в Донецк, чтобы своими глазами увидеть, как живут люди, которым чуждо всё, что идеализируют власти незалежной Фото: Ольга ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян уже несколько дней гостит в столице Донецкой Народной Республики. За это время она уже успела погулять по городу и пообщаться с жителями. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» правозащитница рассказала, что обязательно сделает фото с памятником Ленина, что на площади в центре города.

- Потролить тех, кто пытается из себя что–то корчить и говорить, что они все завоюют и декоммунизируют. Давайте, вперед, вас тут ждут. Дедушка Ленин вас ждет, - заявила Монтян.

Украинская правозащитница сообщила, что в Донецке она не встретила ни одного человека, который хотел бы возвращения в Украину.

- Сейчас понятно, что настолько уже отвадились от Украины... чуть ли не максимально. Продуктов украинских нет. Рынок Украина полностью потеряла, никто тут в Украину не собирается, - говорит Монтян. - Ни одного человека, который бы хотел в Украину, я не видела. Люди боятся, что если впихнут всё–таки назад в Украину, то здесь начнется резня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина может отказаться платить пенсии жителям республик Донбасса

В Верховной раде уже засунули в «дальний ящик» выплату долгов пожилым людям (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU