Татьяна Монтян в Донецке рассказала, почему Зеленский решил призывать в армию с 18 лет

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:26:47+03:00

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Адвокат Татьяна Монтян рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде», что в украинскую армию идут только те, для кого по сравнению с их селом, по сравнению с их бытовой жизнью, армия – это социальный лифт или те, кто «свихнулся на патриотизме».

- Идут те, для кого эти контрактные деньги – серьезная сумма. Ни один человек, для которого это не те деньги, у которого нормальная жизнь– ни в какую армию не идет, - рассказала украинская правозащитница.

По словам Монтян, именно поэтому президент незалежной Владимир Зеленский решил призывать с 18 лет.

- Ведь к 20 годам люди уже умнеют и уезжают в Польшу, Россию и другие страны. То есть в армию их не загонишь никак. А тут они хотят хотя бы 18–летних сразу после школы загнать в армию, - говорит Татьяна Монтян. - Но и в этом я тоже очень сильно сомневаюсь, так как коррупция у нас тоже никуда не делась – нарисуют себе все 500 болезней лишь бы не идти в армию.

Украинская правозащитница рассказывает, что «мальчиков из хороших семей не призывают».

- Во–первых, потому что они заранее обо всем договорились. Во–вторых, если его все-таки призовут, он на свой айфончик каждый день будет снимать, что происходит в нашей доблестной армии. Естественно будут скандалы, вопли и крики. А мальчики из села этого никогда делать не будут. Им просто негде эту информацию разместить, - сказала Монтян.

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ИСТОЧНИК KP.RU