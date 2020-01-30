2020-01-30T15:26:47+03:00
Политика

Татьяна Монтян в Донецке рассказала, почему Зеленский решил призывать в армию с 18 лет

Украинская правозащитница, что в ВСУ идут служить в основном жители сел
Ольга ГОРДОНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Татьяна Монтян уже несколько дней гостит в ДонецкеТатьяна Монтян уже несколько дней гостит в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Адвокат Татьяна Монтян рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде», что в украинскую армию идут только те, для кого по сравнению с их селом, по сравнению с их бытовой жизнью, армия – это социальный лифт или те, кто «свихнулся на патриотизме».

- Идут те, для кого эти контрактные деньги – серьезная сумма. Ни один человек, для которого это не те деньги, у которого нормальная жизнь– ни в какую армию не идет, - рассказала украинская правозащитница.

По словам Монтян, именно поэтому президент незалежной Владимир Зеленский решил призывать с 18 лет.

- Ведь к 20 годам люди уже умнеют и уезжают в Польшу, Россию и другие страны. То есть в армию их не загонишь никак. А тут они хотят хотя бы 18–летних сразу после школы загнать в армию, - говорит Татьяна Монтян. - Но и в этом я тоже очень сильно сомневаюсь, так как коррупция у нас тоже никуда не делась – нарисуют себе все 500 болезней лишь бы не идти в армию.

Украинская правозащитница рассказывает, что «мальчиков из хороших семей не призывают».

- Во–первых, потому что они заранее обо всем договорились. Во–вторых, если его все-таки призовут, он на свой айфончик каждый день будет снимать, что происходит в нашей доблестной армии. Естественно будут скандалы, вопли и крики. А мальчики из села этого никогда делать не будут. Им просто негде эту информацию разместить, - сказала Монтян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Монтян: «В Донецк отправили сыновья, чтобы я показала правду – как вы тут живете!»

Известный киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян уже несколько дней гостит в столице Донецкой Народной (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Монтян: В Донецке хочу сфотографироваться с Лениным
ДНР собирается поставить пункты карантина на КПП, если на Украине обнаружат коронавирус
Татьяна Монтян в Донецке рассказала, почему Зеленский решил призывать в армию с 18 лет
В ДНР ускорят процесс получения республиканского паспорта
В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
Татьяна Монтян в Донецке: «Вопрос с пенсиями жителям Донбасса - позорище тварей, которые рулят Украиной»
Погода в Луганске на день: 30 января ожидается теплый день, местами туман, без осадков
Погода в Донецке на день: 30 января будет тепло и солнечно
В скором времени стоимость проезда в городском электротранспорте повысится вдвое
В Донецке задержали двух подростков, забивших до смерти мужчину
В Донбассе ограбили 74-летнего пенсионера, когда он снял деньги в банкомате
В ДНР врачей скорой проинструктировали, куда госпитализировать пациентов с симптомами нового коронавируса
В Донецке от гриппа умер мужчина
В следующий раз Украина и ДНР будут разводиться в Гнутово
ВСУ заминировали гражданскую дорогу возле Луганского
В Минске начали работу группы по безопасности, экономике и гуманитарным вопросам
Донецк пока держится: Школы Авдеевки и Мариуполя на карантине
Куда пойти в дождливый день в Донецке? В художественный музей - бесплатно!
Дончанка стала участницей передачи «Поле Чудес»
Возможна ли доставка короновируса из Китая в Донецк посылкой?
В ДНР запретят снюсы
«Вчерашний туман превратил Донецк в Лондон» - дончане делятся необычными фотографиями города в тумане
Погода в Донецке на день: 29 января весь день будет дождь
Завтра художественный музей можно будет посетить бесплатно
Погода на 29 января в Луганске: температура воздуха до 5 градусов тепла, временами - дождь
Под Донецком в сильном тумане две легковушки протаранили друг друга в лоб
29 января в Минске будут обсуждать обмен пленными и открытие новых пунктов пропуска в Донбассе
Бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро