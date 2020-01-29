В скором времени стоимость проезда в городском электротранспорте повысится вдвое

29 Янв. 2020 2020-01-29T23:27:00+03:00

Проезд в транспорте увеличится на сто процентов. Фото: Евгения Карпачева

Изменить размер текста: A A

Не повышавшаяся с мирного времени стоимость проезда, возможно, увеличится в скором времени. Увеличение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Донецка позволит улучшить работу городского электротранспорта. Об этом сообщил первый замглавы администрации Донецка Николай Волков.

- Перед принятием подобного решения проведены всевозможные расчеты, с целью проработать все варианты разрешения проблемы убыточности электротранспорта. Анализ ситуации показал, что единственно верным шагом к стабилизации положения электротранспорта является такая непопулярная мера, как поднятие стоимости проезда, – заявил Волков.

Он сообщил, что такая мера позволит повысить зарплату водителей трамваев и троллейбусов, стимулировать приток кадров и увеличить выпуск подвижного состава на маршруты.

Директор коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов отметил, что расчеты по повышению стоимости проезда уже направлены в мэрию Донецка — предложено увеличить цену поездки до шести рублей.

На сегодня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах такая же, как и в 2012 году - три рубля.

«Донэлектроавтотранс» выполняет перевозку пассажиров по девять трамвайным, одиннадцати троллейбусным и девяти автобусным маршрутам. Ежедневно на маршруты города выходят сто четыре троллейбуса, восемьдесят пять трамваев и двадцать четыре автобуса большой вместимости.

Читайте также

С 1 февраля в ДНР будут новые тарифы на электроэнергию

Глава ДНР Денис Пушилин поручил Правительству с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для потребителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU