В Донецке задержали двух подростков, забивших до смерти мужчину

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:10:21+03:00

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Полиция Кировского района Донецка задержала двух подростков, подозреваемых в убийстве. Молодые люди убили мужчину из-за куртки. Теперь злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что двое подростков, изрядно загрузившихся в кафе алкоголем, вышли из заведения и увидели сидевшего неподалеку двадцатишестилетнего мужчину. Мужчина так же находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подростки решили отвести жертву куда-нибудь подальше, в неосвещенное место и снять с него куртку.

- Когда потерпевший начал оказывать сопротивление, фигуранты стали его избивать и нанесли увечья, повлекшие смерть, — констатировали в МВД.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части четыре статьи 174 УК ДНР «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору» и части 4 статьи 112 УК ДНР «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По этим статьям подросткам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU