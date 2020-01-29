В Донбассе ограбили 74-летнего пенсионера, когда он снял деньги в банкомате

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:14:59+03:00

Жителей ДНР и ЛНР в поездках за украинской пенсией подстерегают опасности не только на линии соприкосновения

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Пересечение линии соприкосновения дорого обходится жителям республик Донбасса. Это и мзда перевозчикам, пограничникам и таможенникам. Это и томительное стояние в очередях, которое заканчивается приступами и даже смертью. Но и на украинской территории пожилых людей подстерегают не меньшие опасности.

В Мариуполе молодой человек ограбил 74-летнего мужчину сразу после того, как тот снял пенсию из банкомата. Налетчик выхватил из рук старика 5 тысяч гривен и бросился наутек. Пожилой человек по понятным причинам не смог догнать злодея. Но не растерялся и обратился в полицию.

К чести украинских полицейских, они не отмахнулись от беды старика и оперативно выехали на место преступления. Пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения, нашли свидетелей и вскоре задержали грабителя. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 29-летний житель Володарского района. Менее чем за сутки он успел потратить половину денег, остальная часть была изъята. За грабеж мужчине светит 6 лет лишения свободы.

Другая история приключилась с 75-летней дончанкой, которая поехала в Селидово, чтобы пройти идентификацию и снять пенсию. После всех процедур бабушка отдала случайной попутчице паспорт и деньги. Для сохранности. Вместе они решили пройтись по рынку. Там пожилая женщина отстала и потерялась. У нее не было карточки украинского «Водафона», чтобы позвонить помощнице.

Поблукав, пожилая дончанка отправилась домой. Но без паспорта смогла доехать только до украинского КПП «Марьинка». Здесь ей пришли на помощь волонтеры из фонда «Право на защиту». Они отвели бабушку в палатку ГСЧС. И совместно со спасателями начали поиски «знакомой». Им повезло лишь сутки спустя. Попутчица вернула деньги и документы. И пожилая женщина смогла попасть в родной город.

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ИСТОЧНИК KP.RU