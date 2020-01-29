2020-01-29T20:09:54+03:00
Общество

В ДНР врачей скорой проинструктировали, куда госпитализировать пациентов с симптомами нового коронавируса

Об этом «КП» сообщил донецкий эпидемиолог Дмитрий Клишкан
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкий эпидемиолог Дмитрий Клишкан рассказал, что делается для предупреждения распространения нового коронавируса в РеспубликеДонецкий эпидемиолог Дмитрий Клишкан рассказал, что делается для предупреждения распространения нового коронавируса в РеспубликеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР на случай заболевания коронавирусом из Китая подготовлено шесть инфекционных стационаров в Донецке, Горловке, Енакиево, Макеевке, Торезе, Харцызске и Амвросиевском районе. Об этом «КП» сообщил директор департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Дмитрий Клишкан.

- Врачи скорой уже знают в случае чего, куда везти пациентов, а в самих инфекционных отделениях больниц проинструктированы о том, как лечить, - рассказал Дмитрий Георгиевич.

Главный санитарный врач ДНР Мирослава Романченко направила запрос турфирмам на предмет того, выезжали ли в последнее время жители в КНР. Таких пока не выявлено. Данные продолжают поступать и обрабатываться. Минздрав ДНР продолжает мониторить ситуацию с заболеваемостью на сопредельных территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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