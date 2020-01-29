В Донецке от гриппа умер мужчина

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:29:13+03:00

Он отказался от госпитализации, а когда ему стало хуже - было уже слишком поздно

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В конце прошлой недели в ДНР лабораторно подтвердили первый летальный случай от гриппа А (H1N1). Об этом «КП» сообщил директор департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Дмитрий Клишкан.

- Известно, что умерший был работником умственного труда, и у него была возможность привиться от гриппа, но он этого не сделал, - говорят медики. – Когда ему стало хуже, скорая привезла пациента в одну из больниц Донецка. Но было уже слишком поздно: у мужчины развилась пневмония, и он скончался в реанимации.

На прошедшей неделе в ДНР гриппом и ОРВИ заболели 5052 человека. Это ниже эпидпорога в 2,7 раза.

- Сейчас больше всего болеет школьников, - отмечает Дмитрий Клишкан. – На прошедшей неделе госпитализирован 231 больной, что на 17 процентов меньше предыдущей.

Уже в феврале в Республике возможна эпидемия гриппа высокой интенсивности. Сейчас у нас циркулируют два штамма гриппа: А (H1N1) и В /Пхукет. Первый – «свиной грипп», второй – послабее, он был в прошлом году. Кто им уже переболел, у тех сформировался к этому штамму иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU