ВСУ заминировали гражданскую дорогу возле Луганского
В последнее время армия Киева значительно увеличила количество и интенсивность обстрелов. Кроме того, Украина размещает тяжелую технику в жилых поселках, а также устанавливает растяжки и мины. Так, сегодня военнослужащие ВСУ установили противотанковые мины на дороге в районе поселка городского типа Луганское. Об этом передает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
- Нашими наблюдателями отмечается проведение военнослужащими пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины работ по установке противотанковых мин поперек автомобильной дороги в районе населенного пункта Луганское, по которой могут передвигаться как мирные жители, так и наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что указанные факты подтверждаются в отчете миссии ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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