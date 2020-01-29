В Минске начали работу группы по безопасности, экономике и гуманитарным вопросам

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:30:41+03:00

В Минске начала свою работу контактная группа. Фото: https://korrespondent.net/

Три профильные подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе, начали работу в Минске

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Сегодня, двадцать девятого января, три профильные подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к переговорам в Минске. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики.

- Группы по безопасности, экономическим и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс, — сообщили в министерстве.

В министерстве иностранных дел рассказали, что перед заседанием подгруппы по гуманитарным вопросам представитель ОБСЕ Тони Фриш сообщил, что представитель Украины Валерия Лутковская «в дальнейшем не будет принимать участие в переговорном процессе». Причины отстранения Лутковской не сообщаются.

Напомним, что сегодня в Минске проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Запланированы заседания в четырех профильных подгруппах. Удасться ли о чем-то договориться в этот раз - неизвестно. Итоги дня подведет контактная группа.

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Переговоры проходят на фоне постоянных обстрелов республик по всей линии фронта. Утром отмечены обстрелы со стороны ВСУ на горловском направлении, в понедельник вечером противник применил 122-миллиметровую артиллерию на юге (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU