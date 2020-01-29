2020-01-29T15:45:36+03:00
Общество

Донецк пока держится: Школы Авдеевки и Мариуполя на карантине

В пограничных с Донецком районах превышен порог заболеваемости
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сырая погода способствует распространению вирусов. Фото: Евгении КарпачевойСырая погода способствует распространению вирусов. Фото: Евгении Карпачевой
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В Мариуполе с 30 января во всех школах приостановят учебных процесс, кроме того будут временно закрыты внешкольные учреждения. Отменяются также все спортивные и развлекательные мероприятия. Оказывается, там уже более 5 тысяч детей не ходят на занятия из-за респираторных инфекций.

А вот в соседней с Донецком Авдеевке карантин ввели еще раньше - с 27 января.

В Донецке же пока детвора занимается, как обычно.

Минздрав Республики отмечает эпидемиологическая ситуация в ДНР и прилегающих регионах России остается стабильной.

Также здесь нет царящей во всем мире паники по поводу смертельного коронавируса. Но в Министерстве здравоохранения ДНР позаботились и разработали памятку для профилактики смертельно опасного заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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