Дончанка стала участницей передачи «Поле Чудес»

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:08:04+03:00

В одной из самых популярных телеигр «Поле Чудес» поучаствовала жительница Донецка

Изменить размер текста: A A

Жительница Донецка приняла участие в телеигре «Поле Чудес», которая идет по одному из федеральных каналов России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Донецка.

- В администрацию Донецка обратилась жительница нашего города Нина Порфирьевна с просьбой оказать помочь в поездке в Москву для участия в игре «Поле чудес», — сказано в сообщении. – Руководство города откликнулось на просьбу дончанки, которая благополучно доехала до российской столицы и поучаствовала в съемках любимой народной игры. Разумеется, не обошлось без призов. А вот что выиграла Нина Порфирьевна, можно узнать посмотрев передачу .

Передача с участием жительницы ДНР выйдет в эфир на российском Первом канале седьмого февраля.

Капитал-шоу «Поле чудес» – советская и российская телеигра, которая идет вот уже почти тридцать лет - с 26 октября 1990 года. С осени 1991-го бессменным ведущим программы остается Леонид Якубович.

Читайте также

Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"

Драмтеатр Донецка поставил вторую премьеру 93-го театрального сезона. Ею стал спектакль «Человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака в постановке Владимира Быковского (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU