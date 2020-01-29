Дончанка стала участницей передачи «Поле Чудес»
Жительница Донецка приняла участие в телеигре «Поле Чудес», которая идет по одному из федеральных каналов России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Донецка.
- В администрацию Донецка обратилась жительница нашего города Нина Порфирьевна с просьбой оказать помочь в поездке в Москву для участия в игре «Поле чудес», — сказано в сообщении. – Руководство города откликнулось на просьбу дончанки, которая благополучно доехала до российской столицы и поучаствовала в съемках любимой народной игры. Разумеется, не обошлось без призов. А вот что выиграла Нина Порфирьевна, можно узнать посмотрев передачу .
Передача с участием жительницы ДНР выйдет в эфир на российском Первом канале седьмого февраля.
Капитал-шоу «Поле чудес» – советская и российская телеигра, которая идет вот уже почти тридцать лет - с 26 октября 1990 года. С осени 1991-го бессменным ведущим программы остается Леонид Якубович.
Читайте также
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"
Драмтеатр Донецка поставил вторую премьеру 93-го театрального сезона. Ею стал спектакль «Человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака в постановке Владимира Быковского (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»