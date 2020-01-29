2020-01-29T14:08:04+03:00
Общество

Дончанка стала участницей передачи «Поле Чудес»

В одной из самых популярных телеигр «Поле Чудес» поучаствовала жительница Донецка
Ольга ГОРДО
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Дончанка поучаствовала в Поле Чудес. Фото: https://www.msn.com/Дончанка поучаствовала в Поле Чудес. Фото: https://www.msn.com/
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Жительница Донецка приняла участие в телеигре «Поле Чудес», которая идет по одному из федеральных каналов России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Донецка.

- В администрацию Донецка обратилась жительница нашего города Нина Порфирьевна с просьбой оказать помочь в поездке в Москву для участия в игре «Поле чудес», — сказано в сообщении. – Руководство города откликнулось на просьбу дончанки, которая благополучно доехала до российской столицы и поучаствовала в съемках любимой народной игры. Разумеется, не обошлось без призов. А вот что выиграла Нина Порфирьевна, можно узнать посмотрев передачу .

Передача с участием жительницы ДНР выйдет в эфир на российском Первом канале седьмого февраля.

Капитал-шоу «Поле чудес» – советская и российская телеигра, которая идет вот уже почти тридцать лет - с 26 октября 1990 года. С осени 1991-го бессменным ведущим программы остается Леонид Якубович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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