2020-01-29T12:49:44+03:00
Здоровье

Возможна ли доставка короновируса из Китая в Донецк посылкой?

Как известно, «Почта Донбасса» получает посылки из многих стран мира в том числе и из Китая. Возможно ли заражение быстро распространяющейся заразы через посылку?
Ольга ГОРДО
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Получитьь вирус из Китая в посылке невозможно. Фото: https://rus.tvnet.lv/Получитьь вирус из Китая в посылке невозможно. Фото: https://rus.tvnet.lv/
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Весь мир озабочен быстрым распространением короновируса, который начал свой путь в Китае. В понедельник первый случай заболевания короновирусом зафиксирован в Украине. Чего ждать Республикам?

Доказательств, свидетельствующих о риске распространения нового коронавируса через посылки, нет

Об этом заявили в пресс-службе «Почты Донбасса». На предприятии отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводила никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы. Более того, в «AliExpress Россия» заверили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.

- Мы сотрудничаем с Роспотребнадзором и следим за ситуацией вместе со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае, — заявили в компании. При этом, китайский государственный почтовый оператор China Post объявил, что будет проводить вторичную дезинфекцию почтовых отправлений, которые проходят через город Ухань.

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Хочу надеяться, что пока коронавирус доберется до нас, в мире найдут лекарство для лечения от этой болезни, а также создадут вакцину, - говорит жительница Донецка Валентина Зимина. – Я всем своим знакомым советую пока никуда не ездить за пределы ДНР. Пока это самый надежный способ уберечься (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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