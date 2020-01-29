2020-01-29T11:29:22+03:00
Общество

В ДНР запретят снюсы

Разновидность жевательного табака, наносящего вред здоровью, который особенно популярен у детей, в Республике под запретом
Ольга ГОРДО
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Снюсы запретят в ДНР. Фото: https://www.1news.az/Снюсы запретят в ДНР. Фото: https://www.1news.az/
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Снюсы – разновидность жевательного табака, стремительно завоёвывающие рынок «разрешенных» наркотиков по всему миру, добрался и до Республик. Как рассказала «Комсомолке» Светлана - мама пятиклассника из Макеевки, снюсами уже приторговывают возле макеевских школ.

- В соседней школе один пакетик снюса продают за тридцать рублей, упаковку – за сто пятьдесят, сто семьдесят рублей. Дети любопытны и цена доступная – почему бы и не попробовать?, - рассказывает Светлана, - я всех знакомых предупредила и в родительском чате написала, чтоб следили за детьми.

Скорей всего в скором времени снюсы в ДНР будут вне закона. В Народном Совете рассматривается вопрос запрета продажи снюсов. Об этом сообщили в парламенте ДНР.

Еще в декабре 2019 года депутаты обсудили ограничение на ввоз и продажу на территории ДНР жевательного табака, электронных систем доставки никотина (вэйпов), а энергетиков. Особое внимание уделено проблеме распространения снюсов – табачных и никотиносодержащих смесей.

Депутаты намерены установить уголовную ответственность за изготовление, ввоз на территорию ДНР и распространение снюса. Также под запрет попадает пропаганда и реклама никотиновых смесей. Законопроект поступил на обсуждение в профильные комитеты.

Справка КП

снюс – это так называемый бездымный табак, а именно: вид табачного изделия, представляющий собой измельченный увлажненный табак, который помещают между губой (чаще – верхней) и десной на длительное время, от 30 до 60-70 минут, в течение которых никотин из табака поступает в организм.

Для подростков последствиями потребления снюса могут стать: остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, высокий риск развития онкологических новообразований, прежде всего желудка, печени, полости рта, снижение иммунитета. Кроме того, практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет становятся курильщиками сигарет.

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Снюсы вызвали очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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