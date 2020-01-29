2020-01-29T11:25:46+03:00
Общество

«Вчерашний туман превратил Донецк в Лондон» - дончане делятся необычными фотографиями города в тумане

В соцсетях дончане делятся фотографиями города в густом тумане [фото]
Ольга ГОРДО
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Январский туман в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваЯнварский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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Как уже писали не раз, в этом году выдалась аномально теплая зима. Конец января по ощущениям больше похож на март. В некоторые дни температура поднималась до +9, ярко светило солнце и уже не раз многие слышали прямо таки весеннее пение птиц, а в ботаническом саду зацвели первоцветы.

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Дончане отчаялись дождаться снега и шутят, рассматривая прошлогодние фотографии снежного Донецка - а что это такое пушистое и белое разбросано по улицам? Похоже в этом году снега нам не дождаться. Хотя существует мнение, что снегом Донецк засыпет в апреле.

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Или вот вчерашний туман, который перекинул Донецк куда-то в осень. Сказка «Двенадцать месяцев» для Донецка продолжается. Густой туман, который вчера накрыл город, превратил улицы Донецка в какую-то сказку. Куда там Лондону!

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

Январский туман в Донецке. Фото: Евгения Карпачева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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